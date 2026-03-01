Подмосковная компания VPG LaserONE внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R в реестр импортозамещающего оборудования Минпромторга РФ. Включение очередной модели подтверждает готовность отечественной лазерной техники обеспечивать технологическую независимость российской промышленности.

Минимальные размеры в многомодульном исполнении 12 кВтПри разработке серии YLS-U-R ключевым требованием стала минимизация габаритов без снижения технических характеристик лазера. Результат — модель YLS-12000-U-R весом менее 240 кг и объемом 0,3 м³, что делает ее самым компактным промышленным волоконным лазером в классе 12 кВт. Минимальные габариты упрощают интеграцию в технологические установки (в том числе мобильные), транспортировку и размещение на производственных площадках с ограниченным пространством.

Технические характеристики YLS-12000-U-R:✔рекордная мощность и качество луча: 12 кВт в непрерывном режиме с волокном доставки 50 мкм и параметром BPP 2 мм* мрад обеспечивают фокусировку в пятно диаметром менее 150 мкм с плотностью мощности более чем 10⁸ Вт/см². Это позволяет выполнять высокоскоростную резку конструкционных и высокоотражающих материалов (медь, латунь, бронза, алюминий, зеркальная нержавеющая сталь) с максимальной эффективностью;компактность и надежность: вес <240 кг, объем 0,3 м³. Надежность подтверждена комплексными испытаниями каждого компонента и системы в целом;✔современные интерфейсы: цифровое и аналоговое управление, ПО собственного производства, поддержка промышленных протоколов — все это позволяет интегрировать прибор в различные системы и роботизированные комплексы;✔соответствие стандартам: RoHS, электромагнитная совместимость, электробезопасность.

Линейка YLS — решения для любых задач

Волоконные лазеры серии YLS доступны в исполнениях мощностью до 60 кВт и выше. Модульная архитектура и система удаленного мониторинга обеспечивают быстрое обслуживание, а защищенный корпус со встроенным осушителем и резерв мощности гарантируют многолетнюю работу без периодического технического обслуживания. Система защиты от обратного отражения обеспечивает безопасную работу при обработке металлов с высокой отражающей способностью.

Лазеры YLS — идеальное решение для производительной обработки в режиме 24/7.

Преимущества для российской промышленности:✔интеграция в госконтракты: соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ открывает доступ к проектам с государственным финансированием, грантам и преференциям;✔снижение рисков поставок: полная сборка в РФ с локализацией компонентов более 85% устраняет зависимость от импортных поставок, логистических задержек и санкционных ограничений, обеспечивая контроль качества на всех этапах производства✔экономическая эффективность: 100% российская сборка и сервис, гарантийная поддержка 24/7. Экономия до 40% совокупной стоимости владения (TCO) за счет энергоэффективности и долговечности.«Наше оборудование дает полную технологическую независимость, надежность и производительность мирового уровня. И оно «Сделано в России», — отмечает генеральный директор VPG LaserONE Сергей Евгеньевич Размахаев.