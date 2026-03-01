MAX
Российские «Аргус» и «Барраж-1» покоряют стратосферу. Сложно, но возможно

В России начались испытания двух стратосферных платформ — дирижабля «Барраж-1» и беспилотника «Аргус». Они призваны решить задачу обеспечения независимой связи и разведки без помощи дорогостоящих спутниковых группировок. Почему стратосфера вновь становится полем битвы, почему провалились все прошлые попытки её покорения и почему Россия имеет все шансы на успех? Расскажем об этом, а также о новом подвиге недели после краткой сводки позитивных новостей.

  Badassgoliath 01.03.26 23:38:34

    Военная связь на дирижаблях? Это ерунда. Даже несмотря на трудность сбивания такого дирижабля, в случае его использования в подобном качестве кто угодно не пожалеет дорогую зенитную ракету на это истратить, да и сомнительно, что такой стратосферный ретранслятор дешевле дальнобойной зенитной ракеты. Учитывая все сложности, может оказаться, что такой дирижабль не сильно то и дешевле настоящего спутника.
    В то время как спутник сбить куда дороже, а на геостационаре и вообще нереально дорого, вдобавок спутники не нарушают воздушных границ, которые (границы) просто не достигают высот спутниковых орбит.
    Что касается упомянутых американских шаров с аппаратурой над СССР, то толку от них американцам было мизер, поскольку летели они слишком неуправляемо и непредсказуемо, чтобы можно было полагаться на них в вопросах шпионажа. Потому американцы и разрабатывали свои высотные самолёты.
    В общем, в военных целях надо наращивать спутниковую группировку, а не заниматься ерундой.
    А вот в гражданских целях это могло бы пригодиться.

