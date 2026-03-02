В Саратов отправили четыре новых трамвая «Витязь-М»
1 марта, в Саратов доставили еще четыре трехсекционных трамвая «Витязь-М».
С завода-изготовителя отгружено четыре новых трамвая, еще четыре готовят к отправке. Первый «Витязь» прибыл в Кировское депо Саратова в начале прошлой недели.
В ближайшее время должно быть доставлено 9 трамваев, а оставшиеся 7 единиц планируют привезти до конца марта.
Курсировать «Витязи» будут на маршруте № 3, который в настоящее время реконструируется.
