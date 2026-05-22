В Москве после двух лет реконструкции открылся Ленинградский вокзал
22 мая после реконструкции открыл свои двери для пассажиров Ленинградский вокзал.
Теперь из вокзала можно попасть сразу в метро. Также был построен дебаркадер — крытая платформа.
Теперь пассажирам доступны 5 залов ожидания, до реконструкции их было 2. Количество сидячих мест увеличено до 1000.
Изменена нумерация путей, теперь они идут слева направо — с 1-го по 12-й. С 1-го по 5-й пути отправляются поезда дальнего следования, а пригородные электрички — с 6-го по 12-й.
Комплексная модернизация вокзала была начата в августе 2024 года и включала в себя более тесную интеграцию вокзала в единый транспортный каркас города, организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общественного питания.
Внутри вокзального зала смонтировали масштабное художественное панно с названиями «Москва» и «Петербург», каждое из них длиной 84 метра и высотой 5 метров.
Москва совместно с «Российскими железными дорогами» приняла решение поэтапно реконструировать всю территорию площади: начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского, который физически и морально устарел, провели его полную реконструкцию. По сути, теперь это новый вокзал с новыми сервисами, с новым комфортом для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров.
Следующая задача — это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой.
Ленинградский вокзал (изначально — Петербургский, затем Николаевский и Октябрьский) был построен в 1849 году по проекту архитектора Константина Тона, автора храма Христа Спасителя. Интересно, что он является «близнецом» Московского вокзала в Санкт-Петербурге — Николай I хотел символического единства двух столиц.
На протяжении XX века здание неоднократно перестраивали, но общий облик фасада с колоннами и башней с часами сохранил замысел архитектора Константина Тона. Последний раз его обновляли в 2018 году.
