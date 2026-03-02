Компания «Биофармлаб» запустила третью очередь завода по производству косметики на площадке особой экономической зоны «Дубна». Общая площадь нового корпуса — 5600 квадратных метров. Благодаря этому предприятие выйдет на объем 3 миллиона единиц продукции в месяц, или до 100 тысяч в сутки.

«Биофармлаб» работает в ОЭЗ с полным циклом: разрабатывает, тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию. В ассортименте уже больше 500 наименований — от базового ухода до сложных дерматологических средств.

«Новые производственные мощности позволяют выпускать до 100 тысяч единиц продукции в сутки. Сегодня ассортимент компании насчитывает более 500 наименований — от базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. Ключевой особенностью производства является многоступенчатый контроль качества на всех этапах и собственная система подготовки очищенной воды фармацевтического уровня с обратным осмосом и ультрафиолетовой обработкой»,— рассказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.

К весенне-летнему сезону компания готовит полноценную линейку солнцезащитных средств под брендом AEVIT — с витаминами А, Е и Д. Их разрабатывали с учетом генотипических особенностей населения России, использовали безопасные химические и физические фильтры. Эффективность подтверждена клиническими исследованиями. В линейке есть даже средства для детей с 6 месяцев. Продукция одобрена дерматологами, отметили в Минестерстве Инвестиций МО.