«Биофармлаб» открыл новую линию: 100 тысяч единиц косметики в сутки
Компания «Биофармлаб» запустила третью очередь завода по производству косметики на площадке особой экономической зоны «Дубна». Общая площадь нового корпуса — 5600 квадратных метров. Благодаря этому предприятие выйдет на объем 3 миллиона единиц продукции в месяц, или до 100 тысяч в сутки.
«Биофармлаб» работает в ОЭЗ с полным циклом: разрабатывает, тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию. В ассортименте уже больше 500 наименований — от базового ухода до сложных дерматологических средств.
«Новые производственные мощности позволяют выпускать до 100 тысяч единиц продукции в сутки. Сегодня ассортимент компании насчитывает более 500 наименований — от базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. Ключевой особенностью производства является многоступенчатый контроль качества на всех этапах и собственная система подготовки очищенной воды фармацевтического уровня с обратным осмосом и ультрафиолетовой обработкой»,— рассказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.
К весенне-летнему сезону компания готовит полноценную линейку солнцезащитных средств под брендом AEVIT — с витаминами А, Е и Д. Их разрабатывали с учетом генотипических особенностей населения России, использовали безопасные химические и физические фильтры. Эффективность подтверждена клиническими исследованиями. В линейке есть даже средства для детей с 6 месяцев. Продукция одобрена дерматологами, отметили в Минестерстве Инвестиций МО.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0