Кольчугинский завод специальных сплавов получил 3 МВт дополнительной мощности
«Россети» увеличили в 4 раза выдачу мощности заводу во Владимирской области, возрождающему одно из старейших металлургических производств РоссииКомпания «Россети Центр и Приволжье» предоставила 3 МВт дополнительной мощности Кольчугинскому заводу специальных сплавов, выпускающему цветной металлопрокат и бесшовные трубы из нержавеющей стали. Проект позволит расширить производство и создать 300 рабочих мест.Общий объем присоединения потребителя к сети составил 4 МВт. Энергетики построили более 1,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи 6 кВ, установили современную коммутационную аппаратуру и интеллектуальный прибор учета электроэнергии. Все новое оборудование отечественного производства.
Кольчугино — некогда флагман цветной металлургии России, производство проката здесь было основано еще в 1871 году. Проект возрождает традиции, объем инвестиций в модернизацию и расширение завода составляет 900 млн рублей. Выпускаемая продукция предназначена для использования в машино- и судостроении, энергетике и авиапромышленности и будет поставляться не только в Россию, но также в Белоруссию и Казахстан.
