В посёлке Ува под Ижевском компания «Увадрев-Холдинг» на днях запустила новый цех ДСП годовой мощностью 500 тыс. куб. м. Его построили на месте прежнего, где производили 200 тыс. куб. м древесно-стружечных плит в год. С вводом новых мощностей общий объём выпуска ДСП вырастет до 800 тыс. куб. м в год, сообщили в региональном правительстве.

Теперь в ассортименте компании появились крупные плиты формата 2800×2070, востребованные в мебельном производстве. На новых линиях выпускается ламинированная продукция с глубоким тиснением. Улучшены характеристики поверхности материалов: декоративное покрытие стало более износостойким и твёрдым.

Установленное на новом участке современное оборудование позволяет производить более экологичные плиты. Сейчас удмуртские ДСП относятся к классу эмиссии Е0,5, а значит, подходят для изготовления детской мебели.

Сейчас на «Увадрев» трудится почти 2 000 сотрудников. Предприятие внедряет ESG-принципы в своё производство. Например, здесь используют древесные отходы для работы собственных энергоцентров

В 2013-2015 годах «Увадрев-Холдинг» реализовал приоритетный инвестиционный проект, запустив линию производства ДСП и ЛДСП мощностью 320 тыс. куб. м в год. Вложения компании превысили 4 млрд рублей, было создано 250 рабочих мест. Завод поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и в страны СНГ.

