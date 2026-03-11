Компания «Сарко» занимается производством межкомнатных дверей, погонажных изделий из дерева. На предприятии обновили пильный центр, четырехсторонний и рельефношлифовальный станки, закупили станки для склейки коробки, для врезки фурнитуры, автоматический станок для заусовки коробки под 45 градусов. В этом году запустили ещё одну линию по нанесеню финишного покрытия на погонажные изделия.

По словам директора Самсона Саратикяна, компания выполняет полный цикл работ, в том числе по индивидуальным заказам. В месяц она производит порядка шести тысячи межкомнатных дверей. В планах увеличить до восьми тысяч. Основные материалы для производства закупаются в России. Финишные покрытия закупаются из-за рубежа. Поставки продукции осуществляются не только по Пермскому краю, но и по многим регионам России — в Башкортостан, Удмуртию, Татарстан, Свердловскую и Тюменскую области.

«Сарко» активно пользуется краевыми мерами поддержки бизнеса. В 2020 и 2021 годах от Правительства Пермского края были предоставлены субсидии для расширения ассортимента производимых дверей и снижению их себестоимости. Также компания получала консультации по ведению предпринимательской деятельности и участником образовательных мероприятий по повышению предпринимательских компетенций, НО «Пермский фонд развития предпринимательства».