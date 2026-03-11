Российские датчики давления прошли проверку для работы на флоте
Балтийский филиал Российского морского регистра судоходства провёл освидетельствование измерительных преобразователей давления ОВЕН ПД100 и ОВЕН ПД100И. Оборудование выпускает компания «ОВЕН» в Тульской области.
По итогам проверки подтвердилось соответствие требованиям Правил Регистра. Предприятие получило Свидетельство о типовом одобрении. Это очередной шаг в программе импортозамещения в судовой автоматике, отметили в Морском регистре судоходства
На сегодня у «ОВЕН» уже девять действующих свидетельств на различное оборудование для автоматизации морских судов. Компания последовательно наращивает присутствие в этой сфере.
