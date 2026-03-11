Четыре зоны для МС-21, три — для Superjet: как теперь красят двери самолетов
Производственный центр «Яковлева» в Комсомольске-на-Амуре запустил новые отечественные окрасочно-сушильные комплексы для дверей самолетов SJ-100 и МС-21. Оборудование встроили в линии сборки, где сейчас делают эти агрегаты.
Проект полностью импортозамещённый — поставщиками выступили российские разработчики. Для покраски и герметизации это критично: процессы сильно зависят от температуры и влажности. Новые камеры позволяют держать параметры под контролем и не зависеть от погоды за стенами цеха.
Главная особенность — несколько независимых рабочих зон в одном комплексе. У камеры для МС-21 их четыре, у версии для SJ-100 — три. В одной секции можно сушить дверь при высокой температуре, а в соседней — наносить герметик с нужной влажностью. И всё одновременно, рассказали в ОАК.
Система непрерывно следит за параметрами и сохраняет историю для каждого изделия. Полная прослеживаемость — от начала до конца.
