В ООО «Сибирское стекло» подвели производственные итоги за 2025 год.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в РФ, крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус «Партнер национальных проектов России».

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, в 2025 году с конвейеров в стекольных комплексах сошло 865,4 млн штук тарного стекла, что на 5,1% больше, чем в 2024 году. Причем выпуск в тоннах за аналогичный период вырос на 4,4% - с 220,44 тыс. до 230,13 тыс. По облегчающим технологиям сделали 781 млн единиц продукции (плюс 4% к уровню годичной давности), средний вес изделия уменьшили на 0,8% - с 267,8 до 265,9 граммов.По словам Антона Мора, облегчение стеклотары — самый экологичный способ поднять производительность, используя тот же объем ресурсов. Также повышается скорость работы стеклоформующих машин.Напомним, в 2025 году на «Сибстекле» расширили линейку сверхлегкой тары: приступили к промышленному изготовлению коричневой бутылки объемом 0,5 литра с рекордно низким весом — 220 граммов; в составе сырья для опытной партии применили 80% стеклобоя. Таким образом, на предприятии создают упаковку по модели замкнутого цикла.— В 2026 году, согласно планам, начнем выпускать бесцветную бутылку весом 215 граммов, — говорит Антон Мор. — Доля вторсырья для ее производства увеличится, благодаря оптической сортировке стеклоотходов по цветам — фотосепараторы ввели в эксплуатацию в январе. Высокого качества новой тары добиваются уже на этапе промышленных экспериментов, с помощью лабораторных испытаний убедившись, что «в серии» у нас и на розливе у заказчиков оно будет стабильным.