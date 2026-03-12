Новый производственный цех Технопарка «Импульс» сдан в эксплуатацию

Группа компаний «Традиция» завершила строительство и ввела в эксплуатацию производственный цех № 5! Он стал еще одной производственной площадкой Технопарка «Импульс» — производственного крыла ГК «Традиция».

Технопарк «Импульс» — ведущий производитель навесного гидравлического оборудования в России и единственный в стране производитель гидромолотов. На предприятии под брендом Impulse налажен серийный выпуск гидромолотов, ковшей, вибропогружателей, вибротрамбовок, манипуляторных установок, сельскохозяйственного, лесного и коммунального оборудования.

Цех был сдан 18 февраля 2026 года. На это современное здание было официально оформлено право собственности.

Строительство объекта велось силами собственного отдела строительства компании и заняло рекордно короткое время. Уже сейчас в новом цехе начинают работу производственные участки. Уверены, что это будет комфортное и технологически оснащенное рабочее пространство для сотрудников, которое даст компании новый импульс для роста.

В пятом цеху будет организовано производство тяжелых металлоконструкций, ковшей, стрел, рукоятей для экскаваторов, а также манипуляторных установок и бутобоев.

Мы рады, что можем развиваться, реализуя масштабные задачи собственными силами, и надеемся, что новый цех принесет нам новые достижения!

