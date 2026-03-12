MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 72
artal Спортивные объекты

В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый долгожданный спортивный комплекс был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.

Строительство быстровозводимого спорткомплекса площадью почти 1500 кв. м, с универсальным спортивным залом, стартовало в июле 2025 года по адресу: Самарская область, г. Сызрань, улица Вавилова, 6.

В комплексе предусмотрен зал единоборств и универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

ФОК будет функционировать круглогодично и предназначен стать ключевым спортивным объектом в районе Образцовской площадки городского округа Сызрань.

Источник: www.syzran-small.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт