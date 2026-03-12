ООО «ПК Печагин» в поселке Михнево городского округа Ступино получило разрешение на ввод и осуществило запуск завода по производству кетчупов, майонезов и соусов разной жирности для заведений общественного питания и розничной торговли.

Реализация инвестиционного проекта объемом свыше 1,5 млрд рублей позволила создать 200 новых рабочих мест и укрепить позиции Подмосковья как одного из ведущих агропромышленных центров страны. Проектная мощность предприятия составит 48 тыс. тонн продукции в год. Важным фактором успешной реализации стало участие в региональной программе «Земля за 1 рубль»: для строительства завода Правительством Московской области был предоставлен земельный участок общей площадью 3 га.

Комплекс включает всю необходимую инфраструктуру, включая производственный корпус, котельную, насосную станцию, проходную-диспетчерскую, а также водопроводные очистные сооружения и модульные очистные сооружения производственных стоков.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают успешную реализацию инвестиционного проекта. Продукция региона становится все более конкурентоспособной — не только в России, но и за ее пределами, что вносит существенный вклад в целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается при реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».