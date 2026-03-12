Новые мусоровозы на базе КАМАЗа вышли на улицы Мелитополя
Автопарк ГУП «ЭкологияРесурс» в 2025 году пополнился 16 единицами спецтехники на базе КАМАЗа. Машины сегодня приступили к работе, чтобы обеспечить чистоту и порядок в регионе.
Новую технику отличает:
— Мощность: Объём кузова составляет 16 м³, машины обладают повышенной грузоподъёмностью.
— Современность: Задняя загрузка, лёгкость в управлении и полное соответствие правилам техники безопасности.
— Надёжность: Спецтехника адаптирована к нашему климату и бесперебойно работает в диапазоне температур от -20°C до +35°C.
Поступившие машины заменят изношенную технику, что позволит качественнее и быстрее оказывать услуги жителям Запорожской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0