Медучреждения

Роддом в Троицке превратили в современный медицинский комплекс

В Троицке Челябинской области после капитального ремонта открылся родильный дом. Он входит в структуру Областной больницы. Ремонт затронул всё здание — теперь это современный комплекс с акушерско-гинекологической помощью по высоким стандартам.

В обновлённом роддоме появились просторные одноместные и двухместные палаты, оборудовали кабинеты для консультаций, включая комнаты поддержки грудного вскармливания и психологической помощи. Также обновили помещения для медперсонала, рассказали в Минздраве.

