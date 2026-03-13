Роддом в Троицке превратили в современный медицинский комплекс
В Троицке Челябинской области после капитального ремонта открылся родильный дом. Он входит в структуру Областной больницы. Ремонт затронул всё здание — теперь это современный комплекс с акушерско-гинекологической помощью по высоким стандартам.
В обновлённом роддоме появились просторные одноместные и двухместные палаты, оборудовали кабинеты для консультаций, включая комнаты поддержки грудного вскармливания и психологической помощи. Также обновили помещения для медперсонала, рассказали в Минздраве.
