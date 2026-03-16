Логистический комплекс за 12,3 млрд рублей открыли в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области введен в эксплуатацию один из крупнейших в регионе логистических комплексов, ранее получивший статус приоритетного инвестиционного проекта. Компания ООО «НиноГрад» возвела для Ozon современный центр логистических услуг, предназначенный для обработки, хранения и доставки заказов. Расположенный в Канавинском районе Нижнего Новгорода, он охватывает полный цикл операций: от приема товаров до комплектации посылок для последующей отправки клиентам. Суммарные инвестиции всех трех этапов проекта, включающих фулфилмент-центр, сортировочный центр и центр для крупногабаритных товаров, достигли 12,3 млрд рублей. Общая площадь объекта составляет 150 тысяч квадратных метров.
Новый комплекс соответствует стандартам складов класса «А» и оборудован передовыми системами безопасности и связи. Представители Ozon объясняют выбор Нижнего Новгорода для развития логистической инфраструктуры значительным ростом спроса на услуги маркетплейса в столице Приволжья.
