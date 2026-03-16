В сервисном локомотивном депо Юдино-Казанский Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» завершены работы по установке и вводу в эксплуатацию обновлённого колёсотокарного станка КЖ-20. Агрегат, прошедший капитальный ремонт, заменил оборудование, которое уже выработало свой ресурс.

Колёсотокарный станок КЖ-20 предназначен для обточки профиля поверхности катания колёсных пар локомотивов без их выкатки из-под подвижного состава. Оборудование обеспечивает восстановление геометрии бандажей в строгом соответствии с установленными нормами и допусками, что является обязательным условием безопасной эксплуатации тягового подвижного состава.

Установке станка предшествовал комплекс подготовительных работ. Специалисты депо выполнили модернизацию фундаментного основания, обновили рельсовые пути и произвели замену силовых агрегатов. Подготовка площадки позволила обеспечить надёжное функционирование оборудования в полном соответствии с технологическими требованиями.

Станок размещён в колёсотокарном цехе депо. С вводом его в эксплуатацию предприятие теперь располагает двумя рабочими колёсотокарными станками, что существенно увеличивает пропускную способность участка по обработке колёсных пар.

«Замена изношенного станка исключает риски внеплановых простоев, сокращает время нахождения локомотивов в ремонте и повышает общую эффективность работы депо», — поделился начальник сервисного локомотивного депо Александр Дормидонтов.

Модернизация оборудования депо Юдино-Казанский является частью планомерной работы Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис» по обновлению производственной базы. Системный подход к техническому перевооружению сервисных локомотивных депо направлен на повышение качества и оперативности ремонта тягового подвижного состава, а также на обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта.