Специалисты завершили капитальный ремонт объекта: из бывшей «холодной» секции площадью почти семь тысяч квадратных метров сделали полноценное тёплое пространство. Теперь самолёты различных классов можно обслуживать круглый год.

Инвестиции аэропорта в капитальный ремонт составили 790 млн рублей.

До реконструкции зимой секция фактически простаивала: ворота не работали, отопления не было, бетонные плиты пола не соответствовали авиационным требованиям. Теперь здесь — монолитный армированный бетон с эпоксидным покрытием, автоматические секционные ворота с теплоизоляцией, современное освещение, система отопления и вентиляции, пенное пожаротушение и электрораспределительные колонки для подключения воздушных судов.

«Мы создали объект, сопоставимый с крупнейшими авиационными центрами страны. Ангар готов принимать воздушные суда любого класса — MC-21, Sukhoi Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, ИЛ-114-300. Авиакомпании теперь смогут обслуживать лайнеры прямо в Красноярске, без перегонов в другие регионы — это экономит и ресурсы, и время», — отметил руководитель аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.

«Мы летаем в сложных климатических условиях, обслуживаем отдалённые населённые пункты, в которые часто нет других путей. Заменить двигатель или устранить неисправность авионики на улице зимой невозможно. Благодаря открытию ангара мы не зависим от сторонних площадок и можем быстрее готовить технику к полётам, сокращая простои. Это напрямую влияет на надёжность и регулярность наших рейсов», — добавил руководитель центра поддержания лётной годности воздушных судов авиакомпании «КрасАвиа» Артём Мосягин.

В обновлённой части планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта — это новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов авиационной отрасли в регионе.

