Ижевский радиозавод запустил производство модулей для базовых станций
Компания «ИРЗ-Фотон» (входит в группу «Ижевский радиозавод») запустила в Удмуртии серийное производство электронных модулей для базовых станций сотовой связи и другого телеком-оборудования.
Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей, из которых 157 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития». На эти средства закупили современное оборудование, которое позволило поднять производительность линий поверхностного монтажа с 50 до 250 тысяч устанавливаемых компонентов в час. Теперь завод может выпускать до 83,5 тысячи модулей в год, в том числе крупногабаритные изделия с максимальным размером платы 510×460 мм — раньше таких мощностей не было, рассказали в ФРП.
Модули предназначены для оборудования 2G и 4G, Wi-Fi-сетей, систем устранения «белых пятен» на дорогах и в малонаселенных пунктах, а также для навигации, безопасности и комплексов фото- и видеофиксации.
Сейчас доля импортных модулей на российском рынке — около 74%, в основном это продукция из Азии. Новое производство должно немного сдвинуть баланс: ожидается, что доля отечественной продукции вырастет с 26 до 29 процентов.
Основной заказчик — «ИРЗ-Телеком», но мощности рассчитаны и на контрактное производство для сторонних компаний.
Контроль качества — на всех этапах: от входной проверки компонентов до финальных испытаний.
