Московский завод освоил гидроколлоиды — основу калоприемников и уроприемников
В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производство гидроколлоидных материалов — ключевого компонента для изделий стомы. Их выпустила компания «ГемаТех», резидент площадки «Печатники». Проект реализован по офсетному контракту.
Объём инвестиций — 385 миллионов рублей. Мощность новой линии — 16 миллионов единиц продукции в год.
Гидроколлоидные пластины — основа всех изделий для стомы. Из них делают адгезивные слои калоприёмников, уроприемников и мочеприёмников. Всего «ГемаТех» выпускает больше 90 наименований таких изделий. В разработке участвовали профильные институты и специалисты по уходу за стомой, рассказывают в пресс-службе ОЭЗ.РФ.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0