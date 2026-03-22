В России запущена платформа Tech Ex для поиска заказчиков и производителей в машиностроении
В России начала работу технологическая платформа Tech Ex, объединяющая заказчиков и производителей в сфере машиностроения. Проект создан для системного решения проблемы поиска надёжных подрядчиков и поставщиков, с которой сталкиваются промышленные предприятия по всей стране. Платформа предлагает единое пространство для размещения заказов, безопасного обмена технической документацией и управления кооперацией — от поиска исполнителя до сдачи проекта.
Промышленные предприятия России ежегодно теряют сотни часов на поиск подрядчиков: холодные звонки, устаревшие базы контактов, десятки переговоров в разных мессенджерах. При этом реальные мощности и компетенции тысяч цехов и специалистов остаются невидимыми для потенциальных заказчиков. Созданная платформа Tech Ex призвана системно решить эту проблему, став единой цифровой средой для кооперации в машиностроении.
Как это работает
Tech Ex позволяет заказчикам на бесплатной основе размещать производственные задачи с детальным техническим заданием, чертежами и 3D-моделями, а производителям и подрядчикам — находить подходящие заказы и предлагать свои услуги.
Все участники проходят модерацию, а профили компаний интегрированы с системой проверки контрагентов «Глобас». Это позволяет оценить надёжность партнёра до начала сотрудничества.
Ключевые возможности платформы:
· Безопасный обмен данными — чертежи, спецификации и другая конфиденциальная информация передаются только выбранным исполнителям в рамках защищённого контура заказа.
· Единое окно коммуникации — переговоры, согласования, документооборот и история проекта хранятся в одном месте, исключая потерю информации.
· Умный поиск — фильтры по типу работ, технологии, региону позволяют быстро находить партнёров с нужными компетенциями.
· Репутационная система — отзывы заказчиков и портфолио выполненных проектов помогают принимать взвешенные решения.
Для кого предназначена платформа
Tech Ex создавалась для всех участников производственной кооперации:
· Для заказчиков — это возможность быстро найти проверенных подрядчиков, получить детали, оборудование и услуги без посредников, экономя время и снижая риски.
· Для производителей и подрядчиков — это прямой доступ к актуальным заявкам и новым клиентам, возможность загрузить мощности без дополнительных маркетинговых затрат.
· Для инженеров и технологических предпринимателей — это среда для развития собственного бизнеса, где экспертность становится главным капиталом.
«Промышленная кооперация в России — это огромный рынок с десятками тысяч участников, но информация о них разрознена, а процесс поиска остаётся ручным, — комментирует Георгий Курилов, основатель Tech Ex. — Мы создали платформу, которая делает этот процесс прозрачным, быстрым и безопасным. Tech Ex — это не просто биржа заказов, а полноценная рабочая среда для тех, кто создаёт реальный продукт в машиностроении. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь предприятиям сосредоточиться на качестве и сроках, а не на поиске партнёров».
В 2026 году платформа планирует расширение функционала: запуск тематических профессиональных сообществ, развитие инструментов для управления сложными технологическими цепочками. Уже сегодня на Tech Ex зарегистрированы десятки компаний и специалистов из разных регионов России, а каталог заказов и предложений постоянно пополняется.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0