В России начала работу технологическая платформа Tech Ex, объединяющая заказчиков и производителей в сфере машиностроения. Проект создан для системного решения проблемы поиска надёжных подрядчиков и поставщиков, с которой сталкиваются промышленные предприятия по всей стране. Платформа предлагает единое пространство для размещения заказов, безопасного обмена технической документацией и управления кооперацией — от поиска исполнителя до сдачи проекта.

Промышленные предприятия России ежегодно теряют сотни часов на поиск подрядчиков: холодные звонки, устаревшие базы контактов, десятки переговоров в разных мессенджерах. При этом реальные мощности и компетенции тысяч цехов и специалистов остаются невидимыми для потенциальных заказчиков. Созданная платформа Tech Ex призвана системно решить эту проблему, став единой цифровой средой для кооперации в машиностроении.

Как это работает

Tech Ex позволяет заказчикам на бесплатной основе размещать производственные задачи с детальным техническим заданием, чертежами и 3D-моделями, а производителям и подрядчикам — находить подходящие заказы и предлагать свои услуги.

Все участники проходят модерацию, а профили компаний интегрированы с системой проверки контрагентов «Глобас». Это позволяет оценить надёжность партнёра до начала сотрудничества.

Ключевые возможности платформы:

· Безопасный обмен данными — чертежи, спецификации и другая конфиденциальная информация передаются только выбранным исполнителям в рамках защищённого контура заказа.

· Единое окно коммуникации — переговоры, согласования, документооборот и история проекта хранятся в одном месте, исключая потерю информации.

· Умный поиск — фильтры по типу работ, технологии, региону позволяют быстро находить партнёров с нужными компетенциями.

· Репутационная система — отзывы заказчиков и портфолио выполненных проектов помогают принимать взвешенные решения.

Для кого предназначена платформа

Tech Ex создавалась для всех участников производственной кооперации:

· Для заказчиков — это возможность быстро найти проверенных подрядчиков, получить детали, оборудование и услуги без посредников, экономя время и снижая риски.

· Для производителей и подрядчиков — это прямой доступ к актуальным заявкам и новым клиентам, возможность загрузить мощности без дополнительных маркетинговых затрат.

· Для инженеров и технологических предпринимателей — это среда для развития собственного бизнеса, где экспертность становится главным капиталом.

«Промышленная кооперация в России — это огромный рынок с десятками тысяч участников, но информация о них разрознена, а процесс поиска остаётся ручным, — комментирует Георгий Курилов, основатель Tech Ex. — Мы создали платформу, которая делает этот процесс прозрачным, быстрым и безопасным. Tech Ex — это не просто биржа заказов, а полноценная рабочая среда для тех, кто создаёт реальный продукт в машиностроении. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь предприятиям сосредоточиться на качестве и сроках, а не на поиске партнёров».

В 2026 году платформа планирует расширение функционала: запуск тематических профессиональных сообществ, развитие инструментов для управления сложными технологическими цепочками. Уже сегодня на Tech Ex зарегистрированы десятки компаний и специалистов из разных регионов России, а каталог заказов и предложений постоянно пополняется.

