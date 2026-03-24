АВТОВАЗ 24 марта начал продажи модернизированной Lada Vesta Sport.
Напомним, производство этой модели в феврале перезапустили после трехлетнего перерыва.
Модель оснащается форсированным до 147 л.с. 1,8-литровым бензиновым мотором, который в новой итерации избавили от компонентов из недружественных стран. 6-ступенчатая механическая КП больше не носит марку Renault, теперь она от одного из китайских партнеров ВАЗа.
В шасси расширены колеи, применены новые амортизаторы и пружины — более жесткие, чем у стандартной модели. Как следствие, повышена острота рулевого управления. Дорожный просвет составляет 158 мм.
Также Lada Vesta Sport можно узнать снаружи по развитому аэродинамическому обвесу.
Новинка сразу предлагается в двух кузовных модификациях — седан и универсал.
В салоне — передние сиденья с развитой боковой поддержкой, кожаная оплетка руля и рычага КП, черно-красное оформление.
В бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.
Новинка предлагается в одной комплектации — «Техно». В нее входят АБС, ESP, светодиодные фары и фонари, мониторинг «слепых» зон, бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, подогревы руля, всех сидений и лобового стекла, парктроник, видеокамера заднего вида, датчики света и дождя, кондиционер, круиз-контроль, аудиокомплекс с восемью динамиками, медиакомплекс с 10-дюймовым экраном, цифровой щиток приборов.
Цены новой Весты Спорт начинаются от 2 352 000 рублей.
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