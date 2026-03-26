Космический аппарат, запущенный 12 февраля с Байконура, успешно достиг заданной точки стояния на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч километров над экватором.

Целевая и бортовая аппаратура, созданная специалистами Российских космических систем, работает штатно и передает информацию в полном объеме. Первые снимки с многозонального сканирующего устройства охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки.

Оптика проводит съемку земной поверхности в десяти каналах — семь из них работают в невидимом для человеческого глаза инфракрасном диапазоне, остальные три — в видимом. При этом разрешение составляет от 1 до 4 километров на пиксель.

Данные поступают в центры Росгидромета — НИЦ «Планета» и Институт прикладной геофизики им. Е. К. Фёдорова. С их помощью учёные: — составляют прогнозы земной и «космической» погоды — проводят оперативный мониторинг территорий на предмет пожаров, наводнений, последствий землетрясений, извержений вулканов и других ЧС. Настройка оптико-электронной аппаратуры спутника будет продолжаться в течение нескольких месяцев.