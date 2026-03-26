В регионах Уральского федерального округа продолжается работа по сокращению аварийного жилищного фонда. С 2019 года жилищные условия улучшили 197,1 тыс. граждан, сообщил Генеральный директор Фонда развития территорий .

«Программа расселения аварийного жилья выполняется на территории всех федеральных округов. В том числе в Уральском федеральном округе с 2019 года из аварийного жилья площадью более 3,1 млн кв. метров переехали 197,1 тыс. человек. Хочу отметить активность регионов в решении вопроса сокращения аварийного жилищного фонда. Из общего количества переселенных людей 82,6 тыс. граждан улучшили жилищные условия по программам, которые реализуются за счет средств бюджетов субъектов РФ. Эта работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни«»

В числе лидеров по расселению в Уральском федеральном округе — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область. В ХМАО условия проживания улучшили 62,5 тыс. человек, расселили более 1 млн кв. метров аварийного жилья. Показатели ЯНАО составили 53 тыс. человек и 992,3 тыс. кв. метров расселенного фонда. В Свердловской области жилищные условия улучшили 32,2 тыс. человек, объем расселения достиг 522,3 тыс. кв. метров.

Фонд развития территорий в качестве оператора программы расселения аварийного жилья под кураторством Минстроя России продолжает работу совместно с регионами, чтобы обеспечить достижение поставленных целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

