В Уральском федеральном округе из аварийного жилья переехали 197,1 тыс. человек

© tksmi.ru

В регионах Уральского федерального округа продолжается работа по сокращению аварийного жилищного фонда. С 2019 года жилищные условия улучшили 197,1 тыс. граждан, сообщил Генеральный директор Фонда развития территорий .

«Программа расселения аварийного жилья выполняется на территории всех федеральных округов. В том числе в Уральском федеральном округе с 2019 года из аварийного жилья площадью более 3,1 млн кв. метров переехали 197,1 тыс. человек. Хочу отметить активность регионов в решении вопроса сокращения аварийного жилищного фонда. Из общего количества переселенных людей 82,6 тыс. граждан улучшили жилищные условия по программам, которые реализуются за счет средств бюджетов субъектов РФ. Эта работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни«»

В числе лидеров по расселению в Уральском федеральном округе — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область. В ХМАО условия проживания улучшили 62,5 тыс. человек, расселили более 1 млн кв. метров аварийного жилья. Показатели ЯНАО составили 53 тыс. человек и 992,3 тыс. кв. метров расселенного фонда. В Свердловской области жилищные условия улучшили 32,2 тыс. человек, объем расселения достиг 522,3 тыс. кв. метров.

Фонд развития территорий в качестве оператора программы расселения аварийного жилья под кураторством Минстроя России продолжает работу совместно с регионами, чтобы обеспечить достижение поставленных целей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: tksmi.ru

  Nelton 26.03.26 13:43:13

    Всего по РФ, на конец 2025 —

    С 2019 года переселено почти 900 тысяч человек из более чем 15 млн кв. м аварийного жилья.
    http://governme....ru/news/57181/


    По состоянию на 2025-2026 годы в России насчитывается около 11,7 млн кв. м жилья, признанного аварийным после 2017 года и подлежащего расселению.

    так что процесс ликвидации «ужасов нашего городка» в виде 2эт деревянных полубараков идет в достаточно приличных темпах.

  lapshin-89 26.03.26 19:14:58

       
    У федеральных статистов какая-то устаревшая информация, т.к. свой миллион Ямал отметил ещё в декабре 2025 года (https://sdelanounas.ru/blogs/172565/).
    Но это мелочи. Самое удивительное, что больше половины нового жилья построено в самых малонаселённых и труднодоступных регионах, на Ямале и Югре. Многие города Ямала, можно сказать, перестроены, а впереди следующий миллион, но уже за пять лет.

