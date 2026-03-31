Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития
Россия в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития — заявили в Роснедрах.
Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития, неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности.
Литий является ключевым сырьем для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, электронике и системах накопления энергии. Мировой спрос на этот металл в последние годы стремительно растет на фоне глобального энергоперехода. Открытие собственных запасов позволит России снизить зависимость от импорта этого стратегического ресурса.
Ранее были названы регионы РФ с крупнейшими природными залежами металлов
