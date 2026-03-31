Roman Wyrzykowski Добыча и разведка полезных ископаемых

Россия впервые за 20 лет открыла новые запасы лития

© cdn.vesti.ru

Россия в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития — заявили в Роснедрах.

Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития, неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности.

Литий является ключевым сырьем для производства аккумуляторов, используемых в электромобилях, электронике и системах накопления энергии. Мировой спрос на этот металл в последние годы стремительно растет на фоне глобального энергоперехода. Открытие собственных запасов позволит России снизить зависимость от импорта этого стратегического ресурса.

Источник: www.vesti.ru

      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski31.03.26 19:09:39

      В принципе это разные вещи — разработка залежей и открытие новых запасов. Правда не хватило информации где эти новые запасы появились. Можно предполагать что они в мурманской области:

      Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье — по цирконию и четвертое — по кобальту.

        artal artal31.03.26 19:18:07

        Ну, ок    

        Нет аватара DimaY31.03.26 23:35:47

        Найти «залежи» лития не очень сложно. Они есть в Хакасии, Туве, Новосибирской области, Томской области, Иркутской области, Бурятии. На Кольском полуострове тоже есть. Это то, что легко извлекаемо. А вот с рентабельностью сложнее. Да и с постановкой на баланс не так просто. А есть еще одно ограничение — натриевые аккумуляторы. Стоит ли вкладываться в технологию, если альтернатива может подорвать спрос?

          shigorin shigorin01.04.26 00:53:55

          Металлический натрий тяжелее и более пожароопасен.

            Нет аватара DimaY01.04.26 08:59:33

            Согласен, но речь ведь не идет, что натриевые батареи запихают в каждый телефон. Это будет нишевый продукт. Но все же спрос на литий это снизит (относительно прогноза), да и часть инвестиций перетекут в производство натриевых батарей.

              Нет аватара alexm02.04.26 11:42:12
              


              По данным исследований, при текущих темпах потребления запасов лития хватит примерно на 150 лет. В то же время запасы натрия на планете могут обеспечить производство аккумуляторов на протяжении более чем 800 лет. Кроме того, он существенно дешевле: стоимость тонны карбоната натрия в 20-30 раз ниже, чем стоимость тонны карбоната лития. Совокупность этих факторов привела к тому, что было принято решение запустить в производство натрий-ионные аккумуляторы. В 2025 году в России начались продажи первого натрий-ионного ИБП от Ippon.

            Александр Жолудев Александр Жолудев01.04.26 13:28:44

            Металлический натрий в чистом виде в природе не присутствует, как и металлический литий

            • shigorin shigorin03.04.26 02:16:57

              Если из природы исключать антропогенный фактор -- то да; а так вполне себе присутствует -- поинтересуйтесь той же электрохимией обсуждаемого предмета (я-то химик по образованию).

              • Нет аватара DimaY03.04.26 09:15:18

                Да что там электрохимия, вон у Заречного есть пара мест, где металлического натрия до фига, он там еще и при температуре от 340 до 547 градусов по Цельсию.

            Нет аватара alexm02.04.26 11:38:38
            


            А наш ответ Керзону: Компания CATL (18 ноября 2024 китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов), представила второе поколение натрий-ионных батарей утверждает, что батарея их разработки способна функционировать при температуре до -40 °C. А еще натрий-ионные источники питания менее подвержены возгораниям.[/b] В них используются менее химически активные компоненты, что снижает вероятность термического разгона — неконтролируемого повышения температуры в элементе питания, способного привести к возгоранию.

            И последнее: производство Na-Ion-аккумуляторов схоже с Li-Ion, что позволяет компаниям перенастраивать фабричные линии без значительных финансовых затрат. Ну как-то так!

        Нет аватара alexm02.04.26 11:54:40

        В принципе ДА, но этот вопрос мы уже обсуждали, как указал artal выше
        А я в коментах писал, что
        «В 2023 г. российский рынок столкнулся с дефицитом лития — в первую очередь, из-за сокращения импорта. Однако преодолеть дефицит можно за счет развития российских проектов по добыче лития. Россия может войти в Топ-10 стран по производству лития, в том числе за счет развития «рудных» и «рассольных» проектов."
        И вот что интересно, уже на сегодня, что в Иране было обнаружено большое месторождение лития и эта страна должна была выйти на второе место после Чили. Поэтому и открытие новых источников( месторождения) и создание предприятий по переработке, сегодня для нас вопрос важный. Рентабельность- да! Независимость-ДА в квадрате. Международная кооперация- мыльный пузырь, она(кооперация) контролируется и будет контролироваться в пользу определенной группы лиц. (Читайте труды дедушки Ленина).
        Я не зря здесь привел Иран. Поэтому и литьевые аккумуляторы и Натрий-ионные аккумуляторы они нам нужны! Ох как нужны сегодня!!!

        • shigorin shigorin03.04.26 02:27:29

          «дедушка ленин» -- тот ещё поц, который именно что контролировался определённой группой зарубежных рыл, начнём с того; читать эту кодлу стоит разве что для более чёткого понимания, что это за противник -- и чтоб уши не развешивать перед нынешними норовящими накормить с лопаты на западные гранты или с подачи местных безумных «канализаторов», так ничему и не научившихся на лёшеньке (и это в лучшем случае)

      • Азат Ляпин Азат Ляпин03.04.26 19:16:54

        Это Донбасс и запорожская область…

    Александр Жолудев Александр Жолудев01.04.26 13:24:49

    Ну, нашли запасы, чтобы их разрабатывать начать от 5 до 10 лет, чтобы прибыль пошла инвесторам — 10-15 лет, ну, нашли и нашли

    Нет аватара termometrix02.04.26 14:57:56

    Генби в ЖЖ: «Россия практически не исследованна, и что там за Уралом вообще никто не знает».
    — «Еще раз изученность Дальнего Востока 30%, изученность Северного Урала 10%. Ну какое нибудь плато Путоран вообще земля инкогнита поскольку техника там не пройдет. Так сверху поковырялись и все».
    О революции в георазведке
    https://genby.l...mments#comments

    Отредактировано: termometrix~15:22 02.04.26
