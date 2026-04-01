31.03.2026 © tehnoomsk.ru

В марте 2026 года успешно завершены экспертные испытания (апробация) первого отечественного лазерного интерференционного микроскопа со сверхточным разрешением — до 0,1 нанометра. Устройство разработано и выпускается на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова. Сфера применения новинки — от медицинских исследований до микроэлектроники.

Российский лазерный интерференционный микроскоп, работающий в проходящем свете, обеспечивает по информации разработчика сверхвысокое пространственное разрешение (до 0,1 нм по вертикали и до 100 нм в плоскости объекта). Изначально устройство позиционируется для сферы биомедицинских исследований, поэтому его апробация проходила в одном из ведущих отечественных учреждений здравоохранения — Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

Чем интересен прибор? Микроскоп позволяет выполнять исследования в реальном времени микроморфологии нативных неокрашенных и нефиксированных препаратов (клеток крови, тканей, бактерий) со сверхвысоким пространственным разрешением, в его конструкции имеется канал регистрации флуоресцентных изображений и культуральная камера для поддержания жизнеспособности исследуемых объектов. Прибор можно применять для экспресс-оценки эффективности лекарственных препаратов, новых методов исследования опухолевых клеток (в т.ч. апоптоза), повышения эффективности оценки жизнеспособности спор патогенных грибов. В микроскопе реализована уникальная функция анализа нанодинамики клеток для исследования внутриклеточных процессов. Еще одно из направлений применения — оценка биосовместимости материалов и покрытий.

Как сообщает производитель, среди других преимуществ нового российского оборудования: отображение на мониторе количественных характеристик об оптических свойствах клетки; простота пробоподготовки и отсутствие необходимости применения дорогостоящих реагентов и красителей; оригинальный пульт управления с максимально удобным управлением настройками микроскопа. Устройство имеет массу не более 70 килограммов и габариты 46×35×46 см.

В сравнении с иностранными аналогами (это две модели, разработанные в США и Швейцарии) отечественный прибор работает быстрее американского лазерного микроскопа и выдает более четкое изображение, чем швейцарский.

Иван Захаров, использованы иллюстрации: УОМЗ имени Яламова/Ростех/Швабе