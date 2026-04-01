Есть метка на карте
borey Электроника, электротехника и приборы

Новый российский лазерный микроскоп обходит аналоги из США и Швейцарии

31.03.2026

© tehnoomsk.ru

В марте 2026 года успешно завершены экспертные испытания (апробация) первого отечественного лазерного интерференционного микроскопа со сверхточным разрешением — до 0,1 нанометра. Устройство разработано и выпускается на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова. Сфера применения новинки — от медицинских исследований до микроэлектроники.

Российский лазерный интерференционный микроскоп, работающий в проходящем свете, обеспечивает по информации разработчика сверхвысокое пространственное разрешение (до 0,1 нм по вертикали и до 100 нм в плоскости объекта). Изначально устройство позиционируется для сферы биомедицинских исследований, поэтому его апробация проходила в одном из ведущих отечественных учреждений здравоохранения — Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

© tehnoomsk.ru

Чем интересен прибор? Микроскоп позволяет выполнять исследования в реальном времени микроморфологии нативных неокрашенных и нефиксированных препаратов (клеток крови, тканей, бактерий) со сверхвысоким пространственным разрешением, в его конструкции имеется канал регистрации флуоресцентных изображений и культуральная камера для поддержания жизнеспособности исследуемых объектов. Прибор можно применять для экспресс-оценки эффективности лекарственных препаратов, новых методов исследования опухолевых клеток (в т.ч. апоптоза), повышения эффективности оценки жизнеспособности спор патогенных грибов. В микроскопе реализована уникальная функция анализа нанодинамики клеток для исследования внутриклеточных процессов. Еще одно из направлений применения — оценка биосовместимости материалов и покрытий.

© tehnoomsk.ru

Как сообщает производитель, среди других преимуществ нового российского оборудования: отображение на мониторе количественных характеристик об оптических свойствах клетки; простота пробоподготовки и отсутствие необходимости применения дорогостоящих реагентов и красителей; оригинальный пульт управления с максимально удобным управлением настройками микроскопа. Устройство имеет массу не более 70 килограммов и габариты 46×35×46 см.

В сравнении с иностранными аналогами (это две модели, разработанные в США и Швейцарии) отечественный прибор работает быстрее американского лазерного микроскопа и выдает более четкое изображение, чем швейцарский.

Иван Захаров, использованы иллюстрации: УОМЗ имени Яламова/Ростех/Швабе

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tehnoomsk.ru

Комментарии 3

      Нет аватара DimaY01.04.26 21:15:45

      В этой статье более развернутая информация. В прошлой я вообще ничего не понял. Но думается, что Вы и в этой ничего не поняли. Хотя у меня и по этой статье вопросов много. Но будем искать.

      Отредактировано: DimaY~21:17 01.04.26
      • Нет аватара alexm03.04.26 14:14:27
        лазерного интерференционного микроскопа со сверхточным разрешением


        Отличная машинка для специалистов. молодцы ребята из Швабе. МИМ-Н и конкретно под заказ на сайте производителя.https://www.уомз.рф/ru/production/microscopy/mim-n?ysclid=mnisi3xy4h522233549
        главное: прибор обеспечивает высокоточное различение здоровых и патологических клеток на самых ранних стадиях болезни. Это чрезвычайно важно для своевременного установления диагноза и выбора индивидуального подхода к терапии.
        МИМ-Н позволяет сократить сроки диагностики и повысить процент успешных вмешательств на ранних этапах развития онкологических процессов.
        Понимание масштаба этих достижений становится особенно наглядным, если сравнить их с размерами различных биологических структур. Диаметр молекулы ДНК составляет порядка 2 нм, рибосомы бывают приблизительно 20 нм, а вирус гриппа в диаметре достигает примерно 100 нм. Таким образом, возможности микроскопа Швабе позволяют ученым буквально заглядывать в глубины клеточных структур. При разрешении на уровне 10 нм и менее исследователи получают шанс непосредственно изучать крупные молекулярные комплексы, что немыслимо для большинства традиционных оптических приборов. ну как-то так!

