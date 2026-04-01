Сегодня, 1 апреля, в городе Берёзовском Свердловской области открыли новую современную детскую поликлинику на 500 посещений в смену. На четырёх этажах поликлиники размещены кабинеты всех профильных специалистов. Здесь будут получать профессиональную медицинскую помощь более двадцати тысяч детей и подростков всего муниципального округа.

Так, в новой многопрофильной детской поликлинике будет работать педиатрическая служба с блоком вакцинации, кабинетами здорового ребенка и доврачебного приема. Консультативное отделение дает возможность приема «узкими» специалистами. Также оснащено отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, дневной стационар, хирургический блок, отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики. Кроме того, в медучреждении появится рентген-отделение, кабинет эндоскопии, отделение ЛФК и кабинет охраны зрения, которых ранее не было в структуре детской больницы.

«Такого современного оборудования раньше у нас, конечно, не было. Весь объем амбулаторной детской помощи будет теперь осуществляться только здесь. Теперь в областной центр мы будем отправлять только детей, нуждающихся в специализированной помощи», — сказал главный врач Березовской центральной городской больницы Станислав Кан.

Для сотрудников поликлиники также созданы комфортные условия. Помимо новых современных кабинетов здесь появилась рекреация со спортивными тренажерами, комната психологической разгрузки для отдыха, симуляционный кабинет — для повышения профессиональных навыков. Кроме того, с использованием возможностей поликлиники на базе медучреждения планируется организация практических занятий для будущих врачей — учащихся медицинских классов.

Поликлиника построена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения для реализации задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

