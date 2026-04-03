Новые автобусы вышли на маршруты в 11 муниципальных округах Ярославской области
1 апреля более 200 новых автобусов начали работу в 11 муниципальных округах региона.
Машины большого и среднего класса вышли на муниципальные и межмуниципальные маршруты. Все автобусы оформлены в едином фирменном стиле, оснащены цифровыми и автоматизированными системами и полностью отвечают современным требованиям, в том числе по обслуживанию маломобильных пассажиров. Теперь полностью завершено обновление автобусного парка Ярославской области, которое ведётся с 2023 года.
Автобусы марок МАЗ, КамАЗ и НефАЗ вышли на маршруты в Большесельском, Брейтовском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском и Тутаевском округах.
С 2023 года в регионе ведется масштабная работа по модернизации общественного транспорта. За это время обновлено более 900 автобусов в Ярославле, Рыбинске, Ярославском, Угличском, Переславль-Залесском, Ростовском и Даниловском муниципальных округах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0