Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках госзаказа на 2026 год. Эти ракеты используют с зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями, которые активно применяются в зоне спецоперации.

Ракета работает в любое время суток и поражает воздушные цели даже при оптических помехах (сбрасываемых, парашютируемых, модулированных). Головка самонаведения переключается между тремя режимами: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым, пояснили в Калашникове.

Объем госзаказов на 9М333 растет благодаря положительным отзывам из зоны СВО. Как отметили на предприятии, выполнять обязательства позволяет четкое планирование, запуск новых участков и подготовка кадров в собственной школе производственного обучения.