В областном центре состоялось открытие школы № 58 имени 80-летия Великой Победы. В актовом зале собрались ученики, учителя, родители и почетные гости. Здание школы № 58 построили по государственной программе «Развитие образования». Финансирование велось из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость строительства составила более 3,7 млрд рублей.

Школа состоит из девяти корпусов. В них расположены учебные кабинеты, лаборатории, школьный информационно-библиотечный центр, медицинские кабинеты. Современный пищеблок включает в себя обеденный зал на 720 человек. Поэтому в первые дни четвертой четверти в самой большой школе Иркутской области, рассчитанной на 1550 мест, организовали знакомство учеников со школой и ее современными локациями для учебы и развития. К занятиям здесь приступят 718 детей, а уже с нового учебного года эта образовательная организация будет работать в полную проектную мощность.

Как рассказал директор учебного заведения, на данный момент сформировано 28 классов, в которых будут обучаться 718 детей.

— Ребят ждут современные условия для обучения, воспитания, занятий спортом и творчеством. Для них здесь есть просторные кабинеты и расширенные возможности для дополнительного образования. Мы заключили соглашения с Иркутским авиационным заводом и иркутским филиалом ВГИКа. Откроются классы инженерной, гуманитарной и естественно-научной направленности, — рассказал директор Алексей Тугарин.

Компания «Фармасинтез» помогла оборудовать кабинет химии. Здесь будут заниматься учащиеся 8-11 классов.

— Еще на этапе строительства нам было предложено поучавствовать в жизни школы. Мы с удовольствием откликнулись. Решили поддержать химический класс, ведь с него начинается путь в фармацевтическую химию — а это как раз наш профиль. Сделали современное оформление, дооснастили всем необходимым. Наши специалисты, помимо основной учебной программы, сами будут читать лекции, проводить практику, а ребята — приходить на завод. Так через 7-10 лет и более мы рассчитываем получать мотивированных, хорошо подготовленных молодых работников на наши производства, — пояснил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Фармасинтез Евгений Орачевский.

В каждом учебном кабинете установлены три вида досок: интерактивная, маркерная и меловая. В школе есть бассейн, хореографический класс, спортзал, актовый зал и столовая. Учебное заведение построено по национальному проекту «Образование».

