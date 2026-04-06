В Самаре открыт новый корпус школы № 92
6 апреля 2026 года стал по-настоящему особенным днем для школы № 92. Сегодня здесь состоялось торжественное открытие нового филиала, которое прошло в тёплой и праздничной атмосфере. Общая площадь нового корпуса составляет 6974 квадратных метра. Детей ждут два спортивных зала: большой площадью 535 квадратных метров и малый площадью около 200 квадратных метров — он трансформируется в актовый зал со сценой. Обеденный зал рассчитан на 124 места, пищеблок оснащен современным оборудованием — пароконвектоматами, мармитами, плитами и др. На территории оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка и беговые дорожки; установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Летом на базе нового корпуса начнет работу школьный оздоровительный лагерь.
Главными героями, конечно же, стали дети! Творческие коллективы Центра детского творчества «Премьера» подарили гостям незабываемые выступления. В мероприятии приняли участие: Младший состав образцовой студии эстрадного вокала «АКЦЕНТ» под руководством Домидонтова Е.А. и Зажигательный вокальный коллектив «КосмоДетки» под руководством Назмутдиновой А.Р. Совместный номер коллективов стал ярким украшением праздника и подчеркнул значимость сотрудничества между образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования. Это выступление стало символом крепкой дружбы и плодотворного взаимодействия между школой и Центром детского творчества.
