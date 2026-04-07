КАМАЗ с начала 2026 года проводит модернизацию производства на заводе двигателей. Обновления призваны повысить эффективность, качество и безопасность технологических процессов, сообщается на официальном сайте предприятия.

Так, модернизирован процесс сборки двигателей, силовых агрегатов и раздаточных коробок. При помощи новой разработанной системы Андон теперь мастер контролирует время такта сотрудников и может перераспределить рабочие силы. Такт конвейера вырос на 7% относительно прошлого года. Модернизация коснулась и боксов для испытания раздаточной коробки в составе с насосом ГУР. Это позволило на 90% снизить течь насоса.

На окрасочной линии улучшили моечную машину. Благодаря новым подогревающим устройствам, была улучшена адгезия силового агрегата, а температура моечного раствора может поддерживаться необходимой. Кроме того, дефект «сход ремня» сократился на 90% за счет примененных приспособлений, предназначенных для проверки соосности деталей приводного механизма на силовых агрегатах НЕФАЗа.

Также на заводе двигателей применили лабиринтное уплотнение фланца на раздаточной коробке. Сократилась утечка масла, срок службы детали вырос, а количество гарантийных случаев снизилось.

На предприятии были выполнены и другие улучшения. В планах — автоматизировать процесс маркировки, внедрить аппарат для лазерного удаления коррозии, автоматизировать нанесение номеров на выпущенные детали и многое другое.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», КАМАЗ запустил в Набережных Челнах производство мостов для грузовиков. Предприятие будет выпускать мосты для грузовых машин поколений К3 и К5. Это легкие и компактные автомобили с повышенным ресурсом. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск данных автокомпонентов для всей линейки марки.

