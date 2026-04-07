В кубанской столице открылся ещё один детский сад. Новое дошкольное учреждение заработало на ул. им. Генерала Корнилова. Его смогут посещать 240 детей. Предусмотрены в том числе две ясельные группы.

Во дворе благоустроили прогулочные площадки с теневыми навесами, игровым оборудованием и песочницами. Охрана территории и самого здания ведётся круглосуточно. Работает система видеонаблюдения, тревожная кнопка. Здесь установлены таблички Брайля, специальные туалетные комнаты, лифт для маломобильных граждан. И конечно, важное место любого детсада — пищеблок. На отечественном оборудовании для ребят будут готовить блюда из сбалансированного 10-дневного меню. Питание организовано 4 раза в день.

Помимо групп, в учреждении оборудованы специализированные зоны для развития детей. Есть арт-студия, шахматный клуб, площадка, где ребята смогут изучать правила дорожного движения, мини-музеи «Наш родной край» и «Моя Россия». Также предусмотрены спортивный и музыкальный залы, которые оснащены необходимым оборудованием, кабинеты психолога и логопеда.