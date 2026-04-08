В цехе шасси — одном из крупных подразделений завода по сварке и окраске ПРЗ — продолжается масштабная модернизация. Благодаря преобразованиям производительность труда удалось увеличить на 20%.

Проект модернизации был разработан командой под руководством заместителя исполнительного директора по прессовому производству — директора прессово-рамного завода Сергея Кленько. Генеральная линия преобразований выстраивалась исходя из итогов стандартизации процедур и процессов. «В неё включили оптимизацию изготовления труб, формирование участков по типу оборудования, оптимизацию логистики, внедрение системы идентификации и прослеживаемости, создание зоны отдыха для работников цеха, — рассказал заместитель директора завода по сварке и окраске, по сопровождению сварочно-окрасочного производства Ленар Мухаметдинов. — Вся перепрошивка функционала цеха шасси должна быть проведена за счёт внутренних резервов».

Начали работу с участка изготовления трубогибов, переданных в цех шасси из заготовительного цеха. Было принято принципиальное решение разделить изготовление труб на две зоны: диаметром от 38 до 70 мм и от 88 до 120 мм. В ходе работы удалось освободить площади, создать эргономичные рабочие места с визуализированным местом хранения готовых труб. Здесь же, на участке, было организовано адресное хранение контрольных шаблонов, место переборки и наладки инструмента. В целях безопасности заезд погрузчиков на участок запрещён, технологическая тара перемещается на спецтележках. Варят трубы теперь на участке, где организовали пять постов. Рядом размещён стенд для проверки на герметичность. После его модернизации здесь за один цикл испытаний можно одновременно проверять сразу три изделия.

Преобразования затронули и участок воздухозаборников: оборудование здесь выстроили в оптимальный технологический поток, а рабочие места соединили наклонными склизами, что снизило трудоёмкость работы. Были узкие места и на линии топливных баков. Чтобы обеспечить выпуск продукции разного объёма, развернули листогибочную машину на 90 градусов и установили рядом два стола с разными видами развёрток. На следующей операции шовные машины тоже теперь работают без перебоев.

Полным ходом идёт и модернизация линии сварки топливного бака. Сюда добавили ещё одни клещи и выстроили поточное продвижение бака по операциям на рольгангах. Испытательный стенд здесь планируют перенести ближе к сварочному посту, чтобы после проверки он сразу отправился на покраску. Также в процессе модернизации линия сварки ящиков для аккумуляторных батарей. Поточное производство позволило сократить площади участка практически в два раза, при этом улучшилась эргономика рабочих мест и выросла производительность труда. Активно продолжается на прессово-рамном заводе и внедрение MES.

Руководство позаботилось об организации отдыха персонала во время обеденного и регламентированных перерывов. Для 111-й бригады, объединившей коллективы шести участков, создали все условия для перезагрузки. Эта большая комната отдыха укомплектована холодильниками, микроволновками, монитором, по которому транслируются в том числе выпуски телепрограммы «Вести КАМАЗа». Любители шахмат могут устроить серию блиц-партий, можно также сыграть в настольный теннис или футбол. Здесь же размещён бригадный информационный стенд и портреты лучших работников и наставников.

Модернизация цеха шасси продолжается, но уже есть первые результаты — производительность труда удалось увеличить на 20%.