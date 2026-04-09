Специалисты Нацпроектстроя ведут работы по сооружению Северного обхода Омска с опережением графика. Сейчас на объекте 500 строителей и более 60 единиц техники «Мостостроя-11» НПС.

Главное искусственное сооружение обхода — мост через Иртыш длиной более 1200 метров, где строительство развернуто с обоих берегов реки. Завершено возведение двух рабочих мостов. Работы идут на шести опорах основного моста, устроено уже 200 буронабивных свай, погружено более 1000 тонн шпунтовых ограждений. Готовится площадка под стапель для укрупнительной сборки металлоконструкций и продольной надвижки пролётного строения.

Также строители «Мостостроя-11» возводят две развязки и пять путепроводов новой трассы, в том числе над железнодорожным полотном, где уже выполнены опоры и ведётся монтаж балок пролётного строения.

Генеральным подрядчиком строительство Северного обхода Омска выступают «Дороги и Мосты» НПС.