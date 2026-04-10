В городе Карталы появилась современная детская поликлиника — вместе с ней в новом здании разместились женская консультация и дневные стационары. Строительство прошло в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый корпус детской поликлиники рассчитан на обслуживание 7,5 тысячи детей.

Мощность составляет почти 30 тысяч посещений в год. Здесь организована работа пяти городских педиатрических участков, предусмотрены кабинеты педиатров и узких специалистов, кабинеты диагностики, стоматологический кабинет, кабинет психолога, кабинет здорового ребенка и кабинет неотложной помощи. При поликлинике организован дневной стационар на 5 койко-мест по профилю «педиатрия».

Женская консультация, расположенная в новом корпусе, сможет обслуживать 14 тысяч женщин. Организовано 2 акушерско-гинекологических участка, работает специализированный прием детского врача акушера-гинеколога, предусмотрены кабинеты профилактики, диагностики и медико-социальной поддержки. При женской консультации организуется дневной стационар на 5 койко-мест по профилю «акушерство и гинекология».