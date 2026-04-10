«Росатом» выводит на рынок беспилотного «робота-заправщика» для электромобилей
Топливный дивизион «Росатома» представил на выставке Renwex-2026 мобильную электрозарядную станцию. Это первое в России беспилотное передвижное зарядное устройство на колёсах. Робот может самостоятельно перемещаться в пределах заданной зоны: парковки бизнес-центра, жилого комплекса или придорожной стоянки.
Если все места у стационарных зарядок заняты, пользователь вызывает станцию через мобильное приложение. Робот приезжает, владелец вставляет коннектор в разъём электромобиля — и идёт по своим делам. После зарядки машины станция автоматически возвращается к своему зарядному модулю и подзаряжается сама через пантограф мощностью до 22 кВт, рассказали в Росатом.
