Компания ИРМАШ изготовила установку для электроконтактного нагрева заклепок . Такие решения редко оказываются в центре внимания на фоне крупных промышленных новостей, однако именно на них во многом держится нормальная работа производственного участка. Это оборудование решает важную производственную задачу: превращает нагрев из разовой ручной операции в стабильную часть технологического процесса.

На первый взгляд задача простая — нагреть заклепку перед установкой. Но в реальной работе именно такие операции быстро показывают разницу между ручным подходом и организованным технологическим процессом. Пока нагрев зависит от случайных факторов, стабильность всей операции остается под вопросом.

Установка нагрева заклепок , изготовленная ИРМАШ, работает по электроконтактному принципу. Заклепка размещается между токопроводящими электродами, после чего через нее пропускается ток. За счет сопротивления металла заклепка быстро нагревается до рабочей температуры и затем сразу передается на расклепывание.

Главное преимущество такой установки — управляемость процесса. При ручном нагреве всегда остается больше случайных факторов: может отличаться температура, время нагрева, темп работы оператора. В результате одна и та же операция нередко выполняется с разным итогом.

При ручном нагреве вопрос касается не только стабильности результата, но и безопасности самой операции. Работа с нагретым металлом всегда требует повышенного внимания, а там, где многое зависит от ручных действий, неизбежно возрастает и риск ошибок. Лишнее движение, неудачная подача, нарушение темпа между нагревом и установкой — все это повышает вероятность производственных неудобств и создает дополнительные риски для персонала.

Использование специализированной установки позволяет сделать этот этап более стабильным и повторяемым. Нагрев становится не действием «по ситуации», а полноценной технологической операцией с понятным режимом работы. Именно это особенно важно там, где заклепки нужно нагревать не эпизодически, а постоянно.

Специализированная установка делает этот этап более организованным. Нагрев выполняется в заданном режиме, локально и в понятной последовательности, что позволяет снизить влияние случайных факторов и сделать операцию более безопасной по сравнению с ручными способами.

С практической точки зрения это означает более предсказуемый результат, снижение разброса по режимам нагрева и меньшую зависимость от ручных действий. Скорость работы здесь тоже имеет значение, но она является не главным преимуществом, а следствием более организованного процесса.

Подобные установки применяются в тех направлениях, где используются горячие заклепочные соединения. В первую очередь это машиностроение, металлообработка, ремонт промышленного оборудования, изготовление и восстановление металлических конструкций.

По сути, речь идет о переходе от ручной вариативности к более управляемому процессу. И именно такие решения во многом определяют качество повседневной промышленной работы: не за счет громких формулировок, а за счет точности, стабильности и технологической дисциплины.

Видео работы установки: