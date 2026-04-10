ИРМАШ изготовил установку нагрева заклепок для безопасной работы
Компания ИРМАШ изготовила установку для электроконтактного нагрева заклепок. Такие решения редко оказываются в центре внимания на фоне крупных промышленных новостей, однако именно на них во многом держится нормальная работа производственного участка. Это оборудование решает важную производственную задачу: превращает нагрев из разовой ручной операции в стабильную часть технологического процесса.
На первый взгляд задача простая — нагреть заклепку перед установкой. Но в реальной работе именно такие операции быстро показывают разницу между ручным подходом и организованным технологическим процессом. Пока нагрев зависит от случайных факторов, стабильность всей операции остается под вопросом.
Установка нагрева заклепок, изготовленная ИРМАШ, работает по электроконтактному принципу. Заклепка размещается между токопроводящими электродами, после чего через нее пропускается ток. За счет сопротивления металла заклепка быстро нагревается до рабочей температуры и затем сразу передается на расклепывание.
Главное преимущество такой установки — управляемость процесса. При ручном нагреве всегда остается больше случайных факторов: может отличаться температура, время нагрева, темп работы оператора. В результате одна и та же операция нередко выполняется с разным итогом.
При ручном нагреве вопрос касается не только стабильности результата, но и безопасности самой операции. Работа с нагретым металлом всегда требует повышенного внимания, а там, где многое зависит от ручных действий, неизбежно возрастает и риск ошибок. Лишнее движение, неудачная подача, нарушение темпа между нагревом и установкой — все это повышает вероятность производственных неудобств и создает дополнительные риски для персонала.
Использование специализированной установки позволяет сделать этот этап более стабильным и повторяемым. Нагрев становится не действием «по ситуации», а полноценной технологической операцией с понятным режимом работы. Именно это особенно важно там, где заклепки нужно нагревать не эпизодически, а постоянно.
Специализированная установка делает этот этап более организованным. Нагрев выполняется в заданном режиме, локально и в понятной последовательности, что позволяет снизить влияние случайных факторов и сделать операцию более безопасной по сравнению с ручными способами.
С практической точки зрения это означает более предсказуемый результат, снижение разброса по режимам нагрева и меньшую зависимость от ручных действий. Скорость работы здесь тоже имеет значение, но она является не главным преимуществом, а следствием более организованного процесса.
Подобные установки применяются в тех направлениях, где используются горячие заклепочные соединения. В первую очередь это машиностроение, металлообработка, ремонт промышленного оборудования, изготовление и восстановление металлических конструкций.
По сути, речь идет о переходе от ручной вариативности к более управляемому процессу. И именно такие решения во многом определяют качество повседневной промышленной работы: не за счет громких формулировок, а за счет точности, стабильности и технологической дисциплины.
Видео работы установки:
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0