Калужская связь для критической инфраструктуры пошла в серию
Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) начал серийное производство обновлённой линейки оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта TETRA.
Основные изменения — снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации. Устройства предназначены для объектов критической инфраструктуры. Образцы показали на международной выставке «Связь-2026» в Москве.
Сети TETRA используют силовики, энергетики и транспортники. Стандарт автоматически распределяет каналы между абонентами, эффективно используя ограниченный радиочастотный ресурс. Поддерживаются групповые вызовы «один ко многим», передача коротких данных, координат ГЛОНАСС и телеметрии.
Модернизация затронула модуль приёмопередатчика, модуль соединений и формирования частоты — энергопотребление снизилось. На лицевые панели вывели дополнительные индикаторы состояния: персонал быстрее замечает неисправности. Повышенную надёжность обеспечивает возможность резервирования модулей управления и питания.
В «Калугаприборе» (предприятие концерна «Автоматика», входит в «Росэл») отметили, что обновление повышает конкурентоспособность устройств и позволяет укрепить позиции на российском рынке по сравнению с зарубежными аналогами — китайской HYTERA и американской Motorola.
