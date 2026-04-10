borey Новые заводы и цеха

Сервис ремонта турбин полного цикла мирового уровня запустили в Калуге

Новый корпус РГТ позволяет полностью восстанавливать ключевые детали горячего тракта

В Калуге на заводе «Русские Газовые Турбины» (РГТ, входит в «Интер РАО — Машиностроение») ввели в эксплуатацию новый производственный корпус с линией химического травления. Производственные площади предприятия увеличились на 55% — до более чем 4200 м².

Ключевой элемент — линия травления, позволяющая безопасно удалять защитные покрытия с деталей горячего тракта, включая рабочие и сопловые лопатки, без повреждения металла.

Это даёт возможность выполнять полный цикл восстановительного ремонта газовых турбин на одной площадке — без привлечения сторонних мощностей.

На предприятии установили около 60 единиц современного оборудования, а расчётная мощность составляет до 12 турбокомплектов в год.

В РГТ отмечали, что завод использует мировые передовые технологии турбин F-класса, занимается производством и локализацией технологий производства.

Генеральный директор «Интер РАО — машиностроение» Александр Таничев заявлял, что с 2026 по 2030 год инвестиционная программа составит 30 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Уральский турбинный завод начал работу над созданием первой паровой турбины мощностью 330 МВт — самой мощной установкой такого класса в России.

Источник: www1.ru

  • lexat7 lexat713.04.26 08:40:03
    первой паровой турбины мощностью 330 МВт — самой мощной установкой такого класса в России.

    ???

    Отредактировано: lexat7~08:40 13.04.26
    #1314935