В Калуге после капитального ремонта открылся детский сад «Дружба»
Торжественное мероприятие прошло 9 апреля.
Обновлённые интерьеры, новая кровля и фасад — это лишь то, что видно с первого взгляда. Но самое важное внутри: полностью заменены инженерные коммуникации, создана эффективная система вентиляции, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещениях. В садике также появились стенки для скалолазания.
Источник: admoblkaluga.ru
