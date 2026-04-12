В технополисе «Руднево» начат выпуск устройств автоматизации ЛЭП.
В индустриальном парке «Руднево» открылось предприятие по производству оборудования для энергокомплекса страны.
Резидент площадки начал выпускать устройства для автоматизации линий электропередачи. Они помогают оперативно определять место повреждения и отключать только локальный участок, сохраняя при этом подачу электричества потребителям. Вся продукция создана на базе отечественных комплектующих
Разработки имеют стратегическое значение: повышают устойчивость электросетей, уровень автоматизации систем распределения и снижают риски для персонала. Компания вложит в проект более 168 миллионов рублей и в этом же году планирует открыть в особой экономической зоне Москвы вторую площадку, на которой будут производить электротехнические изделия для транспортной и электросетевой инфраструктуры.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0