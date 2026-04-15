В Новосибирской области открылся производственно-складской комплекс ZAIGER, строительство которого профинансировал ВТБ. Компания «ТД Мироград» — новосибирский производитель ворот всех типов: гаражных, секционных, откатных, распашных. Новый этап в развитии предприятия — это строительство завода по производству сэндвич-панелей для секционных ворот, осуществление которого стало возможным в том числе благодаря поддержке со стороны областных властей. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного в августе августа года между ООО «ТД Мироград», АО «Корпорация развития Новосибирской области» и АО «УК «ПЛП».Завод по производству сэндвич-панелей для ворот на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области станет третьей производственной площадкой компании в регионе.Общий объём инвестиций в проект — более 700 млн рублей. Площадь производственных помещений составляет 4 600 кв. м. На предприятии установлено современное оборудование, запущена автоматическая производственная линия непрерывного цикла.

Мощность завода позволяет выпускать 250 тыс. кв. м сэндвич-панелей для секционных ворот в год. На предприятии создано 16 рабочих мест, что полностью обеспечивает весь технологический процесс.Более десяти лет в производстве секционных ворот компанией «Мироград» использовались панели европейского производителя, теперь же запуск собственного производства станет уверенным шагом к полному импортозамещению на российском рынке сэндвич-панелей для ворот.

«Для нас запуск этой площадки — очень важное стратегическое решение. Запуск собственного производства позволит нам полностью обеспечить себя ключевыми комплектующими и снизить зависимость от импортных поставок. Мощности завода достаточно для полного обеспечения всех наших производственных площадок. При этом мы намерены предложить качественные российские панели и другим производителям ворот, которые сегодня вынуждены мириться с длинными сроками доставки и нестабильным качеством зарубежных аналогов. Поэтому и территорию ПЛП мы выбрали не случайно: здесь удобная инфраструктура с прямым выходом к ключевым транспортно-логистическим сетям, есть возможность обеспечить оптимальную систему доставки», — отметил Владимир Рязанов, генеральный директор ООО «ТД Мироград».

