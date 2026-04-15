Торжественное открытие ФОКа с универсальным залом «Надежда», построенного в рамках проекта «Газпром — детям» состоялось в Екатеринославке. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса — более 1600 квадратных метров. Для занятия спортом здесь оборудовали универсальный зал площадью почти 800 кв. метров и зал для разминки площадью 88 кв. метров. В спортобъекте созданы все условия для занятия игровыми видами спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом, бадминтоном и настольным теннисом.

Вручив символический ключ от нового ФОКа юным спортсменам, представитель Газпрома Николай Кузьмичев пожелал им новых побед и спортивных успехов.

«В Амурской области в рамках проекта „Газпром — детям“ построено и реконструировано 44 спортивных объекта. Благодаря возможностям, которые создает „Газпром“, юные спортсмены могут заниматься в комфортных и современных условиях, улучшать свои способности и идти к высоким достижениям. Надеюсь, что этот физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спорта, здоровья и побед», — отметил Николай Кузьмичев.

Строительство комплекса в Екатеринославке началось в 2024 году, его возвели на территории бывшего маслозавода. Место под строительство спорткомплекса, как и его название было выбрано жителями села на голосовании.

В день открытия на новой спортивной арене округа прошли мастер-классы по баскетболу и футболу, а также состоялись показательные выступления спортивной секции киокушин. Первое спортивное событие здесь пройдет 18 апреля, баскетбольные команды округа поборются за звание лучшей в открытом первенстве по баскетболу памяти педагога-тренера Евгения Васильевича Канищева.

На базе ФОКа планируется открыть первую в округе спортивную школу — это даст дополнительные возможности для спортсменов. Сейчас идет подготовка документации для лицензирования и прохождение всех процедур, включая заключение Роспотребнадзора.