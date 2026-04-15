13 апреля состоялось торжественное открытие первого этапа логистического центра Wildberries в Твери.

Центр оснащен современными технологическими решениями. Сортировка и перемещение товаров автоматизированы. Благодаря этому существенно сокращаются сроки обработки заказов для покупателей из Тверской области и соседних регионов.

Открытие комплекса — новые возможности для малого и среднего бизнеса региона, чьи товары представлены или будут представлены на площадке. Это сокращение издержек, а значит рост оборота и производства.

Логистический центр будет введен в два этапа. Сейчас открыта первая очередь комплекса площадью 77 тыс. кв. метров. Запуск второй очереди запланирован в конце второго квартала. После завершения строительства общая площадь комплекса составит 150 тыс. кв. метров, а вместимость достигнет 50 млн единиц товаров.

Операционная зона комплекса будет оснащена современным оборудованием. Предусмотрены установка трех вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 855 тыс. товаров в сутки, автоматической сортировочной линии и использование роботизированных решений для перемещения паллет.

«Сегодня открыли логистический объект и тем самым усилили всю нашу логистическую систему, — подчеркнула основатель Wildberries, глава RWB (Wildberries & Russ) Татьяна Ким. — Ещё один современный комплекс стал частью нашей инфраструктуры. И особенно важно, что Тверь занимает стратегическое положение, позволяя нам значительно укрепить Центральный регион. Новый комплекс позволит сократить сроки доставки для жителей Тверской области и соседних регионов, повысить надёжность и качество сервиса. Мы продолжаем двигаться вперёд, создавая инфраструктуру, которая делает жизнь людей удобнее, а бизнес — эффективнее».

По данным RWB, за этот год количество тверских продавцов на Wildberries выросло на 11%, а объем их продаж — на 29% по сравнению с 2025-м. Такая позитивная динамика объясняется новыми эффективными инструментами для ведения бизнеса, которые маркетплейс предлагает предпринимателям: это удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержка на всех этапах продаж.

Основатель Wildberries, глава RWB также сообщила, что Тверская область станет пилотным регионом по созданию центра для предпринимателей, который будет способствовать более эффективной реализации проектов компании.

https://karavan...tr-wildberries/