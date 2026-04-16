На МЦД-1 открыли новую станцию «Москва-Сити». На ней уже останавливаются поезда первого «диаметра», передает корреспондент MSK1.RU. Официально запуск не анонсировали.

Ранее здесь работала платформа «Тестовская», на которой провели реконструкцию и построили «городской вокзал». До этого здесь работала временная деревянная платформа. Сейчас же тут можно пересесть на станции «Москва-Сити» МЦД-4, МЦК и голубой линии метро — транспортно-пересадочный узел теперь полностью сформирован.

Первые пассажиры уже воспользовались платформой, на ней, кроме поездов МЦД-1, теперь останавливаются и «Аэроэкспрессы». В расписаниях это также указано.

Выходы № 18-20 к Шмитовскому проезду пока не работают. Все платформы полностью накрыты навесами, выходы остеклены и оборудованы эскалаторами, передает корреспондент MSK1.RU. Традиционной торжественной церемонии открытия на момент публикации не прошло, хотя к ней вели подготовку.

Недалеко от платформы МЦД-1 «Москва-Сити» находится станция «Шелепиха» МЦК, а станция метро войдет в первый участок Рублево-Архангельской линии и откроется в 2026 году.

До 2024 года станции здесь назывались иначе: «Тестовская», «Международная» и «Деловой центр». Теперь они все носят название «Москва-Сити».

В конце декабря 2025-го на МЦД-1 открыли остановку «Петровско-Разумовская» . Там же для строительства перехода на МЦД-3 и ВСМ перестроят вестибюль метро: сроков закрытия нет, но MSK1.RU выяснили подробности .

В ближайшие полтора года откроют обновленные станции «Царицыно» МЦД-2 и «Серп и молот» МЦД-4 и МЦД-2.

