Компания «Север-Драйв» из города Рыбинск (Ярославская область) обьявила о выходе на рынок своей новой модели мотобуксировщика под названием «Хищник». Одной из задач, поставленных при работе над новинкой, было пересмотреть уже зарекомендовавшую временем конструкцию с целью модернизации её в рамках возможностей современных технологических процессов. В результате был реализован ряд инженерных решений, позволивших не только улучшить показатели по качеству и потребительским свойствам, но и повысить технологичность изделия.

Тем самым, добиться снижения издержек в процессе производства при сохранении обеспечения контроля качества на каждом из этапов изготовления. Отдельно следует отметить, что особый акцент был сделан на эстетической составляющей. В результате, новая модель получилась не только надежной, но и отличается привлекательным внешним видом. Мотобуксировщик — это универсальное транспортное средство для передвижения в условиях снежного бездорожья. Отличается компактными размерами и высокими тяговыми свойствами. Что позволяет не только перемещаться из точки, А в точку Б, но и перевозить грузы до 250 кг. Совокупность этих свойств делает его полезным помощником при выполнении широкого спектра задач: активный отдых, охота, рыбалка и прочее. А относительно низкая стоимость, в сочетании с отсутствием необходимости в регистрации, и наличия специальных прав на управление, делают данное транспортное средство еще доступнее и привлекательнее для потребителе