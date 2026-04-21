Когда оригинальный поставщик оборудования уходит с рынка, самое страшное — это не потеря возможности купить новую машину, а риск остановки действующего производства. Остановка одной технологической линии нефтехимического завода может обернуться многомиллионными убытками.

Именно с такой задачей столкнулся один из ключевых игроков нефтехимической отрасли России, когда потребовалось заменить критически важный компонент зарубежного компрессора — рабочее колесо.

К нам обратились с задачей — разработать технологию изготовления и произвести элемент сложнейшего узла центробежного компрессора Siemens. Исходя из опыта наших конструкторов было предложено заменить изначально прописанную в КД технологию пайки на технологию сварки, в связи с большей надежностью и прочностью.

Сварное рабочее колесо центробежного компрессора диаметром 850 мм (нестандартный, крупногабаритный узел) и весом 165 кг. Материал — специальная нержавеющая сталь марки 07Х16Н4Б. Условия работы — частота вращения более 4200 об/мин.

Сложность этой задачи заключалась в сочетании уникальных параметров, каждое из которых уже является технологическим вызовом.

Первое — сложный материал. Сталь 07Х16Н4Б — это высоколегированная коррозионно‑стойкая высокопрочная сталь мартенситного класса. Она обладает высокой прочностью и жаростойкостью (работает при температурах до 600°C), что идеально для деталей турбин и компрессоров. Однако этот же сплав крайне капризен в сварке — малейшее нарушение режима ведет к образованию трещин.

Второе — сварная конструкция. Колесо состоит из двух дисков — основного и покрывного, соединенных лопатками. Обеспечить прочность такого соединения при разгонных испытаниях на 6200 об/мин — инженерная задача высшего уровня сложности.

Третье — ювелирная точность. Допуски на биение и соосность рабочих поверхностей составляли не более 0,02 мм.

Специалистами «Роботех» была проделана работа, включающая полный цикл разработки технологии и производства. Мы разработали технические требования на поковки группы V (поковки, предназначенные для изготовления особо ответственных деталей, работающих в условиях, подвергающихся высоким динамическим воздействиям) и заложили жесткие требования к проведению 100% ультразвукового контроля (УЗК) заготовок и по обеспечению высоких механических свойств.

Это позволило исключить любые внутренние дефекты металла, которые при колоссальных центробежных нагрузках могут привести к разрушению.

Сварка колеса такого диаметра из нержавеющей стали 07Х16Н4Б потребовала разработки уникального регламента. Технологами «Роботех» был подобран специальный режим сварки — обязательный предварительный подогрев до температуры 150-200°C, контроль температуры между проходами, специфичная последовательность наложения швов, минимизирующая деформации.

После сварки был применен строгий по времени проведения режим термического отпуска для снятия остаточных напряжений. Без этой процедуры сталь в местах сварных швов потеряла бы свои прочностные и коррозионные свойства.

Финишная обработка посадочных мест и уплотнительных поясков выполнялась на станках с ЧПУ класса точности IT5 с контролем биения лазерным интерферометром (точность до 1 мкм).

Для обеспечения износостойкости с помощью плазменного напыления на уплотнительные пояски было нанесено износо-коррозионностойкое покрытие, после чего выполнена финишная обработка «в размер».

Готовое колесо прошло строгий контроль качества.

Двухплоскостная динамическая балансировка привела остаточный дисбаланс в соответствие с жесткими нормами, установленными КД. Затем изделие было установлено на испытательный стенд и разогнано до частоты вращения 6200 об/мин в течение 3 минут, что 1,5-кратно превышает номинальную рабочую скорость.

В процессе контролировались вибрация и температура подшипников стенда, а после испытания — сравнительный контроль остаточных деформаций и наличия микротрещин.

Результат положительный — отсутствие превышения вибрации и температуры при испытании, при проведении замеров и ЦДС остаточные деформации и трещины не обнаружены.

Рабочее колесо полностью заменило оригинальную деталь Siemens и передано заказчику для монтажа в компрессорную установку.

Этот реализованный проект — яркий пример того, что реверс-инжиниринг— это не просто копирование, а глубокое понимание физики процессов, материаловедения и точной механики.

Проект показал возможность изготовления внутри страны узлов, которые ранее считались уникальными и входили в номенклатуру только нескольких западных производителей.