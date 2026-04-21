В Москве началось строительство новых энергоблоков на двух мощных городских ТЭЦ
Суммарно они добавят энергосистеме столицы ещё 500 МВт электрической мощности.
Потребление электроэнергии в Москве, как и в целом в России, постоянно растёт, что связано как с развитием промышленности, так и с увеличением количества электрических приборов в быту у граждан. Соответственно, производство электроэнергии необходимо постепенно подгонять под новую реальность. И вот сегодня «Газпром», через свою дочку «Газпром энергохолдинг» управляющий московскими ТЭЦ, объявил о начале строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26.
Источник изображения: «Газпром», «Газпром энергохолдинг».
Согласно комментарию руководства компании, два новых энергоблока в общей сложности обеспечат Москву дополнительными 500 МВт электрической мощности, что сравнимо с вводом в эксплуатацию целой новой средней ТЭЦ.
Что до ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, то это одни из самых мощных электростанций, расположенных в пределах российской столицы: их установленная мощность на данный момент составляет 1370 МВт и 1840 МВт и соответственно. Что до новых энергоблоков, то, согласно плану, их возведение будет завершено в 2028 году. Примерно тогда же их введут в эксплуатацию.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0